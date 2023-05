Starostové měst a obcí se chystají přimět vládu, aby ze svého konsolidačního balíčku na záchranu veřejných financí vypustila zvýšení daně z nemovitosti. Nelíbí se jim, že by to ve většině obcí znamenalo zdvojnásobení poplatku. Stát si chce vybranou částku navíc ponechat, městům by zůstalo jen to, co vybírala doposud.

Starostové chtějí apelovat nejen na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), který balíček záchranných opatření ve čtvrtek představil. „Čeká nás sněm Svazu měst a obcí, přijede prezident i premiér a někteří ministři. Budeme se snažit je přesvědčit o nesprávnosti chystaného kroku. Mrzí nás, že nepřijede i ministr financí, aby slyšel zpětnou vazbu starostů a vysvětlil své kroky,“ uvedl pro HN předseda Svazu měst a obcí a zároveň starosta Kyjova František Lukl.