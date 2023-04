Stát přichází o nemalé peníze na nezdaněných výhrách ze sázek a hazardních her. Výhry do milionu korun mají daňovou výjimku, a proto z nich výherci nemusí nic odvádět. Koalice teď jedná o tom, zda limit nesnížit a aspoň část peněz tak přivést do...

11. 4. 2023 ▪ 4 min. čtení