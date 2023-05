Poprvé od začátku loňské ruské invaze navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Německo. Dočkal se vřelého přijetí a ujištění o další pomoci. „Ukrajinu budeme podporovat, dokud to bude potřeba,“ prohlásil po setkání německý kancléř Olaf Scholz. Poznamenal, že Německo právě připravuje další zbrojní pomoc. Nový balíček o objemu 2,7 miliardy eur (64 miliard korun) představilo spolkové ministerstvo obrany v sobotu.

Scholz zdůraznil, že Německo neposkytuje jen vojenskou, ale také humanitární a ekonomickou pomoc. Ta podle něj potrvá i v nadcházejících letech. „Ukrajinský národ bude německému lidu navždy vděčen,“ řekl Zelenskyj a poznamenal, že Scholz svým vládním postojem přispívá k bezpečnějšímu světu.

Ukrajina podle Zelenského nadále usiluje o získání stíhaček od západních zemí. Považuje to za důležité pro zlomení ruské vzdušné převahy. Scholz k tomu poznamenal, že nyní je třeba se zaměřit na dodávky již poskytovaných zbraní včetně tanků. „Na to se soustředíme,“ řekl kancléř.

Ukrajinský prezident prohlásil, že věří v ukončení války do konce letošního roku. Očekává, že se tak stane díky porážce Ruska na Ukrajině. Řekl, že Ukrajina neplánuje zaútočit na ruské území, chce ale osvobodit Ruskem okupované regiony, což bude cíl připravované protiofenzivy. „Ruské území nenapadáme, my osvobozujeme naše území,“ řekl.

Scholz zdůraznil, že mír může nastat jedině stažením ruských vojsk z Ukrajiny. „Bez toho to není možné,“ řekl kancléř s tím, že mír diktovaný Ruskem je vzhledem k imperialistické ideologii nepřijatelný. Stejně nepřijatelné je podle Scholze zamrznutí konfliktu, neboť by to mír nepřineslo. Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina je otevřená všem mírovým jednáním a iniciativám, která však musí vycházet z ukrajinských představ.

Ve společném prohlášení Ukrajina a Německo požadují potrestání všech odpovědných za válečné zločiny během ruské invaze. Shodují se také, že budoucnost Ukrajiny je v Evropě. Zelenskyj se Scholzem v dokumentu ruskou útočnou válku odsoudili a vyzvali Rusko ke stažení armády za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny, jejíž součástí je i poloostrov Krym anektovaný Ruskem v roce 2014.