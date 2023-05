Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 10,6 miliardy Kč, což je proti březnu pokles o 16 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování po třech měsících poklesů stoupla, a to z březnových 5,86 na 5,89 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objem i počet hypoték stále zůstávají výrazně níže než v předchozích letech, kdy si lidé půjčovali za mnohem nižší sazby. Hodnoty posledních dvou měsíců ale podle asociace naznačují, že hypoteční trh mírně ožívá. „Trh v dubnu zaznamenal mírný pokles, pokud však vezmeme v potaz skutečnost, že dubnová čísla bývají obvykle proti březnu slabší, není dubnový výsledek zklamáním. Hypoteční trh v posledních měsících ve srovnání s druhou polovinou minulého roku mírně ožívá,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Úroková sazba u nově poskytnutých úvěrů se dostala zpět na úroveň z února letošního roku. Nadále tak platí, že se nachází na nejvyšších úrovních za posledních 20 let. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v širokém rozpětí mezi šesti a sedmi procenty.

„Nabídkové úrokové sazby nově poskytnutých hypoték se drží mírně nad hranicí šest procent, a od loňského července se tak výrazněji nezměnily, náklady na pořízení vlastního bydlení jsou tak stále poměrně vysoké. To ovlivňuje zájem o nové hypotéky, jejichž objem sice začíná mírně růst, ale v porovnání s loňským rokem je stále výrazně nižší,“ řekl ekonom Monety Petr Gapko.