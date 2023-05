Nebylo to prázdné gesto, když ministři zahraničí USA a Česka v nedávném společném prohlášení upozornili, že „základem každé zdravé demokracie jsou svobodná média“. Antony Blinken a Jan Lipavský jmenovitě vyzdvihli působení stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL). Za studené války vysílala mnichovská stanice, financovaná Američany, pro lidi za železnou oponou. Její současná mise, kdy od roku 1995 působí v Praze, se sice mění ve své formě, z rozhlasových vln se přesouvá na internet a sociální sítě. Její úkol ale zůstává stejný. „Být zdrojem nezávislých informací v zemích, kde vlády cenzurují média, umlčují novináře a svým občanům běžně lžou,“ říká Jamie Fly, prezident a generální ředitel RFE/RL.

Jednou ze zemí, kde byla nezávislá média prakticky zlikvidována, je Rusko. V posledních letech to pociťovala i stanice RFE/RL. Co vše se ale pro vás navíc změnilo s loňským začátkem Putinovy invaze na Ukrajinu?

Musela se tomu zásadně přizpůsobit celá naše stanice. I když jsme vznikli během studené války a už jsme v minulosti pokrývali teritoriálně omezenější konflikty, pohraniční spory, tak toto je v novodobé historii rádia první skutečná rozsáhlá válka v regionu, kterému se naše stanice věnuje. Pro mnohé naše zaměstnance je to navíc válka v jejich domovech. Pro naše rádio pracují stovky Ukrajinců, pracují pro nás stovky Rusů. Takže je to i velmi osobní válka, která naše lidi výrazně zasáhla. Ovlivnilo to zaměstnance i tady v Praze. Někteří už nemohou cestovat zpět do svých domovských zemí, zatímco jejich rodiny jsou tam vystaveny tvrdé propagandě, snaze o vymývání mozků. Pro mnohé naše zaměstnance je to složitá, emotivní situace, když se pokoušejí o válce mluvit se svými tamními blízkými a přáteli.