Celní válka prezidenta Donalda Trumpa vyhání ze Spojených států německé firmy. Třetina průmyslových podniků z Německa počítá s tím, že do konce volebního období amerického prezidenta ztratí tamní trh pro jejich podnikání na významu. Ukázal to průzkum ekonomického institutu ifo mezi 1500 německými společnostmi. Zhruba třetina z nich své investice v Americe odložila, patnáct procent je zrušilo úplně.

Jsou to první hmatatelné výsledky jak Trumpova ekonomického izolacionismu, tak nejistoty spojené s vyjednáváním o nových clech. EU se má s USA domluvit na jejich výši do 1. srpna, jinak Evropě hrozí jejich celkové zvýšení na třicet procent. Brusel by pak v odvetě zvýšil cla na americké zboží, čímž by se rozpoutala v posledních dekádách nevídaná obchodní válka mezi blízkými spojenci.

