Ruská tajná služba rekrutuje bývalé bojovníky tzv. Islámského státu, aby se infiltrovali do skupin, které nyní po boku ukrajinské armády bojují proti kremelským jednotkám. Federální služba bezpečnosti (FSB) se někdejší islámské fanatiky snaží nasadit do jednotek tvořených Čečenci a krymskými Tatary, kteří odmítají ruskou agresi proti Kyjevu. Na základě vlastního vyšetřování to tvrdí ruskojazyčný zpravodajský server Meduza, který sídlí v Lotyšsku.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se