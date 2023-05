Ke konci roku 2022 Čína radikálně zmírnila pandemické restrikce a avizovala novou politickou agendu zaměřenou na ekonomický růst. Počet nákaz covidem-19 zákonitě vystřelil a s koncem ledna letošního roku vládní epidemiolog oznámil, že už se virem nakazilo zhruba 80 procent Číňanů. Nyní se zdá, že počet infekcí se výrazně snížil a čínská populace dosáhla tak jako na západě kolektivní imunity.

Od posledního sjezdu čínské komunistické strany v říjnu 2022 se začala tamní monetární i fiskální politika výrazně zaměřovat na podporu podnikového prostředí. Čínská ekonomika se pomalu rozjíždí a Morgan Stanley předpovídá, že letos poroste o 5,7 procenta, a to především v důsledku vyšší spotřebitelské aktivity. Rozjezd ale bude pravděpodobně pomalejší a vládní stimulace může pokračovat zhruba do poloviny roku, dokud ekonomický růst nezačne být soběstačný.

Navzdory obecnému mínění si ale v Morgan Stanley nemyslí, že tato čínská obnova povede ke stimulaci západních ekonomik. Vyšší domácí poptávka obyčejně vede k rostoucím importům do Číny, a to by mělo podpořit jednotlivé exportující ekonomiky a vést k vyšší globální ekonomické aktivitě. Tím by se zdražily komodity, zeslábl americký dolar a vzrostla ochota investovat i do rizikovějších aktiv na rozvojových trzích. Ovšem letošní růst Číny pravděpodobně povedou hlavně sektory služeb, a to turistika, doprava, pohostinství a stravování, nikoliv sektor výroby či průmyslu.

Proč služby? Čínské pandemické restrikce měly největší negativní vliv právě na tento sektor. Služby jsou výrazně koncentrované uvnitř ekonomiky a nemají silný vliv na mezinárodní obchod. Rozjezd čínské ekonomiky tak pravděpodobně výrazně nepodpoří globální růst a bude mít silnější vliv na sousedící rozvojové země než na rozvinuté západní ekonomiky. Investorům by se tak mělo vyplatit, když se více zaměří na čínské podniky poskytující služby spotřebitelům, jejichž aktivita má vzrůst.