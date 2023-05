Francouzská státní energetická firma EDF není v jednoduché situaci. Odstávky jejích reaktorů komplikovaly během uplynulé zimy dodávky elektřiny v celé Evropě, prodlužuje se a prodražuje stavba nových projektů a do toho dostala od prezidenta za úkol připravit stavbu až čtrnácti nových jaderných bloků doma a zároveň se dokončuje její úplné převzetí státem. A navíc, firma se také uchází o stavbu pátého bloku v českých Dukovanech.

V této situaci do jejího čela nastoupil loni v listopadu manažer Luc Rémont, který se nedávno přijel, jak sám řekl v exkluzivním rozhovoru pro HN, „představit“ do Prahy. Jednal tu jak se zástupci vlády, tak desítek firem, s nimiž už EDF spolupracuje nebo zatím jen počítá pro případ, že by tendr vyhrála.