Polostátní energetická společnost ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepsaly dohodu o zahájení přípravných prací ke stavbě prvního malého modulárního reaktoru v Česku. Vzniknout by měl v polovině třicátých let vedle jaderné elektrárny v Temelíně a příprava bude zahrnovat získání potřebných povolení, posouzení vlivů na životní prostředí a přípravné práce v místě výstavby. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Spolupráci na vývoji modulárních jaderných reaktorů obě společnosti již dříve avizovaly, ČEZ se nedávno stal i akcionářem Rolls-Royce SMR.

„Tato (současná) dohoda představuje důležitý krok vpřed v našem partnerství se společností ČEZ, který ukazuje naši společnou ambici a dokazuje, že společně postupujeme rychlým tempem při dalším rozvoji čisté a spolehlivé jaderné energie v České republice,“ citoval Kříž ředitele Rolls-Royce SMR Chrise Cholertona.

Šéf divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač připomněl, že obě firmy navázaly spolupráci v letošním roce a ČEZ získal ve firmě Rolls-Royce SMR pětinový podíl. „S britským Rolls-Royce SMR budeme úzce spolupracovat na přípravě výstavby prvního malého modulárního reaktoru v České republice. Ten by měl vzniknout v lokalitě Temelín v polovině třicátých let,“ doplnil Pleskač k nynějšímu uzavření dohody.

Další místa pro výstavbu malých reaktorů ČEZ posuzuje. Podle jeho představitelů se jako vhodné jeví lokality současných uhelných elektráren, například Tušimice v Ústeckém kraji. Modulární reaktory by podle plánů firmy měly sloužit především pro dodávky tepla.

Tři gigawatty do roku 2050

ČEZ chce do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty a jako partnera a dodavatele si vybral právě technologii Rolls-Royce SMR. Podle dřívějších informací ČEZ je malý modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá nejméně na šedesát let.

Stávající jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.