Politici současné vládní koalice zřejmě s vítězstvím v posledních volbách nepočítali. Což by byla ta lepší varianta. Protože pokud by své vítězství očekávali, je trestuhodné, že tak zásadním způsobem zanedbali přípravu. Měli v opozici osm let na to, aby se na vládnutí připravili.

Máme strukturální schodek 250 miliard korun. To by mělo být základem jakékoli současné diskuse. Jak jsme na tom v této chvíli? Vláda začala řešit problém schodku až jeden rok po svém zvolení. Ten rok ale nestrávili poctivou analýzou a přípravou. Vše se nyní snaží nahradit rychlostí a neústupností. Rychlost bohužel často bývá opakem kvality a slovo neústupnost lze nahradit tvrdohlavostí.