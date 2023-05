Zakladatel Samsungu I Pjong-čchol aby se v hrobě obracel. V nejcennější části konglomerátu, který po desetiletí budoval, musí jeho vnuk trpět odbory. A o těch I Pjong-čchol podle tradovaného výroku prohlásil, že se do firmy dostanou jen přes jeho mrtvolu.

Co hůř, členská základna odborů v Samsung Electronics během pár let od založení představuje takovou sílu, že může hrozit stávkou. První v historii firmy. Odborářům jde samozřejmě o mzdy, i když bráno z českého pohledu nemají si zase tolik na co stěžovat. Samsung totiž navrhuje přidání o čtyři procenta, což dorovnává jihokorejskou inflaci. Navíc už nyní je společnost jednou z nejlépe platících průmyslových firem v zemi.

Jenže v tomto příběhu nejde jen o peníze.