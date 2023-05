Podvod s likvidací nebezpečného odpadu na skládce Celio u Litvínova má už druhého potrestaného. Firma Aquatest uzavřela v úterý se státním zástupcem Zdeňkem Matulou dohodu o vině a trestu, podle níž nesmí dvacet let podnikat v odpadovém hospodářství a deset let se účastnit veřejných zakázek. Trest je to ale víceméně symbolický: je totiž předlužená a směřuje do úpadku. Jednatel firmy, jímž je nově Tomáš Vymazal, dohodu nechtěl nijak komentovat.

Už loni se na vině a trestu dohodl i ředitel skládky Celio René Konečný, který akceptoval tříletou podmínku a peněžitý trest milion korun.