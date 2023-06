Česká pošta ve své pobočkové síti podle mluvčího podniku Matyáše Vitíka zrušila v souvislosti s rušením poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi 600 zaměstnanců. Víc jich už nebude. Dalších asi 300 zaměstnanců si našlo práci na jiných pobočkách. Pošta také ruší více než 500 pracovních pozic v logistice, z počtu mohlo dostat výpověď odhadem kolem 300 až 350 lidí. Termín skončil ve středu, přesný počet ještě není znám. Vitík to řekl v Kroměříži, kde pošta otvírala novou pobočku.

„Typových pozic, které se zrušily v rámci pobočkové sítě, bylo 924, kdy zhruba 300 zaměstnanců si našlo místo na jiných provozech na České poště. Především na těch nástupnických pobočkách, kde byla posílena kapacita s tím, že pobočky budou muset odbavovat více klientů. Kolem 600 zaměstnanců odešlo a od 1. července nebudou našimi kolegy,“ uvedl mluvčí.

V logistice šlo podle něj o dalších více než 500 zrušených pozic, a to od 1. srpna, lhůta pro možné výpovědi byla do středy. „I v tomto případě se dá očekávat, že poměr výpovědí a těch, kteří u nás zůstanou a budou pracovat jinde, bude obdobný jako v pobočkové síti. Přesná čísla ale budeme znát ještě buď koncem tohoto, nebo začátkem příštího týdne,“ uvedl mluvčí. Odhadem by tedy mohlo jít podle něj zhruba o 300 až 350 výpovědí.

Mluvčí uvedl, že v momentě, kdy se medializovalo propouštění, se poště ozvalo asi 25 firem nebo institucí s tím, že o propuštěné zaměstnance by měly zájem. „Takže jsme dělali takové kariérní dny, kdy jsme potenciální nové zaměstnavatele pozvali na poštu. Ty firmy se představovaly, co dělají, jaká by byla práce těch zaměstnanců a podobně,“ popsal mluvčí. Šlo podle něj třeba o policii, vězeňskou službu, ale třeba i o dopravní podniky či finanční instituce. „Dopad propouštění tedy nebude tak drtivý a nemyslím si, že by tady byla nějaká větší skupina lidí, kteří budou bez práce, že ji nesehnali. Protože možnosti jak ze strany České pošty, tak i ze strany firem, které nás oslovily, tady byly,“ uvedl mluvčí.

Počet rozdaných výpovědí je podle předsedkyně největších poštovních odborů Jindřišky Budweiserové o dost nižší, než bylo původně avizováno. „Bohužel organizační změny pokračují, byť se nedotýkají tolika pracovních míst. Naší největší obavou je, že pošťáci na pobočkách i v logistice budou přetěžováni, máme za to, že zaměstnavatelem stanovené personální kapacity jsou na poskytované služby nedostatečné,“ řekla dnes ČTK. Podle ní současná úsporná opatření nepřinášejí žádaný ekonomický efekt a bez změny systému financování veřejných poštovních služeb se zřejmě problém nevyřeší.

Propouštění zaměstnanci, kteří u pošty odpracovali nejméně 15 let, dostanou nadstandardní odstupné ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, ti, co na poště pracovali 25 a více let, dostanou od podniku pětinásobek. Odstupné může být ještě navýšeno v případě skončení pracovního poměru dohodou při zkrácení výpovědní doby.

Česká pošta ve čtvrtek otevřela v Kroměříži novou pobočku, je v městském domě na náměstí Míru v prostorách, kde dříve byla restaurace Slavia. Pošta si prostory od města pronajala do května 2030, s možností prodloužení o další dva roky, a to bezplatně, protože se podílela na rekonstrukci pronajatých prostor. V Kroměříži tak je opět pobočka pošty číslo 2, kdy pod tímto číslem dříve fungovala pobočka na Velkém náměstí, kterou pošta uzavřela v roce 2021. Ve městě zhruba s 28 tisíci obyvateli je pobočka číslo 1 ve Spáčilově ulici, také pobočka 3 ve Velehradské ulici a pobočka 4 v Havlíčkově ulici. Poslední dvě pobočky pošta k 30. červnu zruší.

O snížení počtu povinně provozovaných pošt z 3200 na 2900 rozhodla vláda. Důvodem je snižování nákladů kvůli klesajícímu poštovnímu provozu. Všech 300 poboček bude uzavřeno k 30. červnu. Pošta zaměstnává necelých 23 tisíc lidí.