Občas se člověk musí při zprávách o tom, co vláda chystá, štípnout. To aby uvěřil, že nespí a to, co vidí, není jen zlý sen. Třeba jako nyní, když zjišťujeme, že ministerstvo financí chce v rozpočtu na příští rok seškrtat prostředky na vědu a výzkum...

Komentář Petra Honzejka