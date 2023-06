Poslední květnový den byl konečným termínem, kdy mohli majitelé zaplatit daň z nemovitosti. A zřejmě také posledním, kdy platili za nemovitost stejnou částku jako v minulých letech. Vládní konsolidační balíček počítá s dvojnásobným nárůstem této daně a řada lidí se děsí, co to udělá s nájemným. Na nájemním trhu by ale nebyl klid ani bez zvýšení daně.

Nájemní bydlení se kvůli prudkému zvyšování cen bytů v minulých letech zase stalo akceptovanou alternativou k bydlení vlastnickému. Zvýšení poptávky pochopitelně vedlo k růstu cen nájemného – ve velkých městech dokonce až o několik desítek procent v průběhu posledních necelých dvou let po pandemii. Šlo ale o reakci na dobu koronavirovou, kdy restrikce vlády a nařízený home office vedly k výrazným propadům cen nájmu a k nezájmu o nájemní byty. Do nájemních smluv se také začala propisovat inflační doložka, která ke dříve sjednaným nájmům zvýšila cenu o inflaci.