Státní rozpočet letos kvůli nákupům cigaret a zahřívaného tabáku v Polsku přijde o sedm miliard korun. Na domácí spotřebě se produkty nakoupené v Polsku podle dubnového průzkumu Českého sdružení pro značkové výrobky podílí z devíti procent, u zahřívaného tabáku je to osm procent. Český stát na těchto produktech nevybere žádnou spotřební daň. Sdružení, jehož členy jsou tabákové společnosti, to uvedlo v tiskové zprávě.

V roce 2022 daň na tabákové výrobky do státního rozpočtu přinesla 59,35 mi­liardy korun, v roce 2021 to bylo 56,22 miliardy korun.

Výkonný ředitel sdružení Lukáš Horák upozornil, že rozdíl mezi cenou krabičky cigaret v Česku a v Polsku je zhruba 50 korun. „Hlavním důvodem je vyšší spotřební daň v Česku a výhodný kurz koruny vůči zlotému,“ doplnil. Uvedl, že podíl cigaret z Polska na české spotřebě vzrostl v posledních letech na současnou hodnotu prakticky z nuly.

Podotkl, že z členských zemí EU je možné přes hranice převážet čtyři kartony cigaret na osobu, většina dovozu z Polska je tedy legální. Podle průzkumu sdružení se padělky na domácí spotřebě podílejí ze dvou procent.

Sdružení uvedlo, že v Polsku je již schválený růst spotřební daně, příští rok by se měla zvednout cena krabičky cigaret o pět korun a v dalších letech o sedm korun. V Česku vláda chce ve svém konsolidačním balíčku zvýšit spotřební daň příští rok o deset procent a o dalších pět procent každoročně v letech 2025 až 2027. To podle sdružení znamená nárůst ceny krabičky cigaret příští rok o osm až devět korun a v dalších letech o pět korun. Podle Horáka to bude znamenat další nárůst nákupů cigaret v Polsku.