Více než 160 milionů lidí v květnu sledovalo přes veřejnoprávní kanály hudební soutěž Eurovize. Skoro pět miliard zhlédnutí pak nasbíral hashtag #Eurovision2023 pouze na TikToku a 540 milionů jich získala oficiální videa Eurovize na sociálních sítích, uvedl organizátor akce – Evropská vysílací unie. Pokaždé přitom diváci sledovali kromě vystoupení zpěváků z různých zemí také velkolepou světelnou show. Za tou z velké části stála rožnovská firma Robe Lighting, která pro několikadenní přehlídku v Liverpoolu dodala osvětlovací zařízení.

Nyní český podnik do Velké Británie vyrazil na nákupy. Do jeho portfolia přibyla nadnárodní technologická společnost Avolites Ltd. se sídlem v Londýně. Hodnotu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila.