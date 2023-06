Davida Karáska, majitele firmy mmcité, vyrábějící městský mobiliář pro zákazníky od New Yorku až po Hongkong, čeká už příští měsíc zásadní podnikatelský milník. Prostřednictvím pražské burzy nabídne investorům třetinu své firmy a chce tak pro svůj byznys získat až 200 milionů korun. Karásek v rozhovoru pro HN říká, že to umožní investice do výrazného zlepšení ziskovosti, z čehož pak budou profitovat všichni akcionáři.

Výrobce se sídlem v Uherském Hradišti loni zaznamenal čtyřicetiprocentní nárůst tržeb na 1,16 miliardy korun. Celkem 80 procent těchto příjmů má společnost ze zahraničí, hlavně ze západní Evropy a také z USA. Původní firma, kterou Karásek založil se společníkem před třiceti lety, měla ale dva pilíře podnikání – kromě výroby městského mobiliáře také stavby pro nádražní infrastrukturu. Před více než dvěma lety se ale skupina rozdělila a tím současná mmcité přišla o vlastní výrobní kapacity, které nyní potřebuje znovu vybudovat.