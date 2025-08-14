Když v roce 2002 vstoupila rakouská Erste Bank na pražskou burzu formou duálního listingu, šlo o víc než jen technický krok. Stala se vůbec první zahraniční firmou, která se rozhodla nabídnout své akcie českým investorům nejen formálně, ale s plnou podporou a jasným záměrem: posílit svou pozici na českém trhu a přiblížit se domácím investorům. V té době již byla majitelem České spořitelny a bylo logické své akcie nabídnout i české veřejnosti.
Co se dočtete dál
- Jak využít kapitálové trhy ve svůj prospěch.
- Jaká část obchodování s akciemi Erste probíhá v Praze a co to znamená pro vídeňskou burzu.
- Co způsobily změny regulace.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.