Odbory nesouhlasí s vládním konsolidačním balíčkem pro snížení schodku rozpočtu a ani úterní vyjednávání na tom nic nezměnilo. Když nedojde k dohodě, bude se stávkovat.

Kdo alespoň trochu sleduje podobná setkání vlády s odbory, nemůže být překvapen. Stejně jako ví, že se balíček „nějak uplácá“ a „nějak“ to dopadne. Každopádně schodek bude (v ideálním případě bude nižší), odbory si možná zastávkují a každá strana si něco prosadí a něco ne. Říká se tomu kompromis a je to lepší, než kdyby se obě strany pustily do dlouhodobého ozbrojeného střetu. I když nutno dodat, že poněkud impotentní demonstrace, navíc s šéfem opozice v čele, za ozbrojený střet opravdu považovat nelze.