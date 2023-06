Bývalý prezident Miloš Zeman ho nejdříve odmítal jmenovat do funkce. Osobní nesympatie ale podle Jana Lipavského (Piráti) na jeho práci ministra vliv neměly. Zeman nicméně ovlivnil to, jak Česko vnímali jeho mezinárodní partneři. A to se s novým prezidentem Petrem Pavlem mění, říká ministr.

Prioritou je teď pro něj, aby mělo Česko ucelenou bezpečnostní strategii a bylo připravené na hrozby z Číny nebo Ruska. „Rusko představuje a bude představovat pro Česko a Evropu nebezpečí další desítky let. Ať už válka na Ukrajině dopadne jakkoliv a i když Ukrajina zvládne získat zpět svá území a obnovit územní celistvost,“ vysvětluje Lipavský v rozhovoru s HN.

Jak se vám dýchá poté, co se vyměnil prezident?