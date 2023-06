Při hrách občas nastává situace, kdy hráč bezhlavě útočí, zapomene na souvislosti a celkovou herní situaci a sám sebe v důsledku toho zažene do kouta. Přesně to se stalo pirátské straně, když si odhlasovala usnesení proti ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi z ODS. Ten si z něj moc dělat nemusí, problémy budou mít jen Piráti. Musí nyní říci co dál. A vymyslet to, to už bude oříšek tvrdší než proslulý burák Jacka Sparrowa.

O co jde: Piráti si na vnitrostranickém fóru na návrh europoslankyně Markéty Gregorové kývli na toto usnesení: „Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády ČR.“ Pro hlasovalo 369 pirátů z 514, kteří se zúčastnili. Celkově mají Piráti 1177 členů, ale pravidla vnitrostranických anket jsou taková, že usnesení je platné.