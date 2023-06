Poslance čeká zátěžový test. Budou rozhodovat, jestli se změní pravidla předčasného splácení hypoték. A to ve prospěch bank. Může být něco nepopulárnějšího? Banky nemají v Česku nejlepší pověst, a to částečně vlastní vinou. Velké banky dlouhá léta využívaly, až zneužívaly svou sílu, což se projevovalo třeba některými vysokými a absurdními poplatky či směšným úročením vkladů v době, kdy už „cena peněz“ nebyla zanedbatelná. A protože konkurence nikdy nebyla silnou stránkou místního bankovního trhu, platily za to velké finanční domy jen malou daň v podobě mírného poklesu tržního podílu. Tučné zisky jim to vynahradily.

Proč by tedy měli poslanci zdánlivě „jít proti lidem“ a pomáhat bankám, dosahujícím rekordních zisků, „opravit“ jejich největší byznys? Protože současná regulace logiku financování hypoték nabourává a nakonec může být nevýhodná právě pro ty, kdo si budou chtít půjčit na co nejdelší dobu. Nevěříte?