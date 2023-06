Pátrání po nešťastné výletní ponorce u Titaniku nám ukázalo, jak zrádné a pro člověka těžko dostupné jsou mořské hlubiny. Záhada nemusí ležet čtyři kilometry pod hladinou moře, ale také jen zhruba sto metrů v mělkém Baltském moři. Už měsíce se totiž vyšetřovatelé a novináři z několika zemí snaží přijít na to, kdo loni na konci září zničil plynovody Nord Stream 1 a 2 – a vyvodit z toho i příslušné závěry.

Dosavadní stopy naznačují, že za akcí stojí Ukrajina, která to ale vehementně odmítá. Vezměme ale tuto pracovní hypotézu za nejpravděpodobnější a podívejme se, čeho by Kyjev mohl zničením plynovodů dosáhnout – a také, co by mohlo způsobit odhalení, že za výbuchy opravdu ukrajinské tajné služby stojí.