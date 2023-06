Když před sedmi lety Tureckem otřásl pokus o puč, přišlo o investiční rating. Agentura S&P to udělala hned poté, její konkurent Moody’s pár měsíců situaci zvažoval, ale postup tureckého státu vůči oponentům i na ekonomickém poli mu nedal jinou možnost než známku také snížit do pásma „odpad“, a to hlavně kvůli obavám z demontáže právního státu. Rusko, tedy jeho vládci, tyto starosti mít nemusí. Po tom, co Vladimir Putin poslal armádu na sousední Ukrajinu, došlo k takovému zostření obchodních a finančních sankcí, že rating přestal mít prakticky smysl. Víkendové drama, během něhož svět sledoval tažení „Wagnerových“ žoldáků na Moskvu, tedy zásadní přímý dopad na svět financí nebude mít, i když ceny některých surovin budou volatilnější než jindy. Prigožinův pokus o puč by však mohl ovlivnit dlouhodobé uvažování investorů o Rusku.

