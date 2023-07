Rekordní ceny černého uhlí přivedly vloni těžaře OKD k nejlepším výsledkům za posledních 11 let, které navíc udělali s jedinou funkční šachtou. Je prakticky jisté, že společnost už tento výsledek nepřekoná, protože v roce 2025 těžba na Karvinsku skončí. I proto se nyní státní firma pilně věnuje tomu, co bude dělat potom. Nepůjde přitom pouze o sanace dolů, ale o podnikání, jež vydělává.

„Máme prostory, vybavení i šikovné lidi, abychom mohli míchat směsi z energetického uhlí. Budeme uhlí do Česka dovážet a upravovat,“ vysvětlil v rozhovoru pro HN ředitel OKD Roman Sikora. Kapacita míchací stanice bude podle něj 650 tisíc tun černého uhlí ročně. Hlavním odběratelem mají být teplárny a cementárny. Vedle toho hodlá OKD využívat i své pozemky – jen v Karviné jich má 707 určených k zástavbě.

Podle původních plánů měla těžba uhlí v OKD skončit na konci roku 2022. Nakonec se termín prodloužil do roku 2025. Co další prodloužení těžby?

Dovedu si to představit jen těžko. Už kvůli tomu, že bychom po roce 2025 neměli dostatek lidí, kteří by těžbu zajistili. Žádní noví horníci v Česku nejsou a přesvědčit mladé lidi, aby svoji kariéru začali na šachtě, je nemožné. Na pracovním trhu jsou k dispozici jen pracovníci s důlní praxí, kteří už jednou branami OKD prošli a teď pobírají důchod či se rekvalifikovali. Vrátila se ale jen hrstka z nich. Jediná možnost jsou pro nás horníci z Polska, kde bude těžba pokračovat do roku 2049. Je tam dostatek horníků, kteří už dovršili věk, kdy mohou v Polsku odejít do hornického důchodu a být k dispozici pro OKD. Prostřednictvím dodavatelských firem toho hodně využíváme. Pracuje tak pro nás asi 800 lidí a drtivá většina z nich jsou Poláci. Myslím, že rok 2025 proto opravdu znamená definitivní konec těžby černého uhlí.