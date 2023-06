Až do letošního roku museli jezdit čeští příznivci proslulé módní značky Victoria’s Secret do zahraničí, aby si mohli její produkty koupit. Jediný obchod prodávající toto proslulé spodní prádlo byl totiž v tranzitní části Letiště Václava Havla. Letos firma vstoupila do Česka už oficiálně, když v květnu otevřela prodejnu v nákupním centru Westfield Chodov. Právě módní značky jsou ty, které do země v prvním pololetí přicházely nejčastěji. Z celkových 13 nováčků na českém trhu jich bylo sedm ze segmentu módy.

