Evropská unie zvažuje návrh, který by umožnil jisté ruské bance postižené sankcemi zřídit si dceřinou společnost a skrze ni se znovu připojit do mezinárodního platebního systému SWIFT. S odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s plány o tom v pondělí informoval list Financial Times (FT). Opatření je projednáváno jako možný ústupek Moskvě ve snaze udržet při životě dohodu zajišťující přepravu obilí a dalších potravin z ukrajinských přístavů v Černém moři.

Plán se týká Russian Agricultural Bank, která je ovládána Kremlem a byla loni spolu s dalšími ruskými bankami ze systému SWIFT vyloučena. Rusko volá po obnovení přístupu, zatímco v těchto dnech opět hrozí odchodem od obilné dohody. Západ přitom obviňuje z porušení slibu, že sankce uvalené na Rusko nezasáhnou export ruských potravinářských výrobků.

S návrhem uvedeného ústupku podle informací deníku FT přišla Moskva během vyjednávání, která zprostředkovává OSN. Dané bance by umožnil vytvořit nový subjekt, který by dohlížel na platby spojené s vývozem obilí a mohl by při tom používat komunikační síť SWIFT.

O udělení výjimky se mluvilo i při summitu zemí EU na konci minulého týdne, uvádí FT. Lídři sedmadvacítky zmínku o obilné dohodě zahrnuli do oficiálních závěrů, daná pasáž ovšem pouze hovoří o jejich „hlubokém znepokojení“ nad pokračujícími problémy kolem jejího provádění v praxi.

Dohoda o vývozu obilí a dalších produktů z blokovaných ukrajinských přístavů začala platit loni v létě a byla následně třikrát prodloužena, přičemž kromě Ruska a Ukrajiny se na ní podílí také OSN a Turecko. Bez dalšího prodloužení by vypršela 18. července a Moskva nedávno uvedla, že ji chce ukončit. Západní vlády ji podle FT zoufale chtějí zachovat a zabránit tak kolapsu „životně důležitého“ zdroje příjmů pro Kyjev.

Představitelka ukrajinské diplomacie Olha Trofimcevová v reakci na zjištění listu uvedla, že EU se snaží „nějakým způsobem obilnou dohodu podpořit“. Zároveň však varovala před možností eskalace ruských požadavků, píše agentura Reuters. „Je to dobře známý axiom: vyděrač se nezastaví, když splníte jeho požadavky. Prostě přijde s novými požadavky,“ uvedla Trofimcevová na sociální síti Telegram.