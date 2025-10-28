ODS hledá nového předsedu, jelikož Petr Fiala chce z čela strany po volební nevýhře odejít. Mimořádný kongres se bude konat v polovině ledna, už nyní ale intenzivně probíhá pátrání po novém lídrovi. Nejčastěji se zmiňují jména ministra dopravy Martina Kupky, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby nebo třeba ministryně obrany Jany Černochové či údajně vycházející hvězdy ODS, středočeského poslance Jiřího Havránka. Jednoznačný favorit se nicméně nerýsuje. Panují pochybnosti, zda například Martin Kupka není až příliš velkým „slušňákem“, aby obstál v soubojích s Andrejem Babišem. Nebo zda nejsou postoje Martina Kuby až příliš razantní a neodrazovaly by středovější voliče.
Zkrátka se ukazuje, že najít vhodného politického lídra není vůbec snadné. Potýkaly se s tím v minulosti všechny naše významné politické strany a digitální věk a celková proměna politiky v jakousi zvláštní reality show si dnes navíc žádá mnoho nových dovedností či přímo vlastností. Politický lídr si už nevystačí s iluzí důstojnosti a důležitosti, jako tomu bylo v minulém století. Nyní uspěje, jen když bude dostatečně virální. A ideálně pro hned několik různorodých voličských skupin. Musí umět působit na starší voliče i na ty mladší, musí zvládat „pomalou“ komunikaci i tu „klipovitou“ moderní.
Koho by si tedy měla ODS do svého čela zvolit? A koho TOP 09, která je na tom s hledáním lídra podobně? A další strany? Bude Karel Havlíček dostatečnou náhradou za Andreje Babiše, až se jednou vzdá trůnu v hnutí ANO? Možná je dobré podívat se, co o tom říká věda a její poslední výsledky.
Co se dočtete dál
- Jaké moderní dovednosti a vlastnosti voliči dnes od lídrů požadují.
- Jakou roli hraje emoční inteligence v úspěchu politických lídrů.
- Proč tradiční autorita ustupuje autenticitě a dostupnosti.
