Lídři států Evropské unie slíbili, že Ukrajině zajistí dostatek peněz na roky 2026 až 2027, pokud je bude dál potřebovat na obranu před ruskou agresí. EU „se zavazuje řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny“, domluvili se prezidenti či premiéři zemí unie na čtvrteční Evropské radě, tedy summitu v Bruselu. Jde jim především o to, aby Kyjev měl dostatek zbraní a munice a byl tak nadále schopen čelit ruské převaze, dokud nenastane mír.
Otázkou je, kde peníze pro Ukrajinu vzít, protože jde o prostředky v řádu stovek miliard eur. A momentálně nic nenasvědčuje tomu, že by je státy unie byly ochotné dát přímo ze svých vlastních rozpočtů, případně že by si je mohly společně vypůjčit na finančních trzích. Ve hře je proto půjčka pro Ukrajinu s využitím ruských peněz, které země EU Moskvě po zahájení její agrese takzvaně zmrazily na účtech v Evropě. Momentálně jde o využití 140 miliard eur, tedy skoro 3,5 bilionu korun.
Co se dočtete dál
- Proč by mělo Česko za půjčku ručit v přepočtu víc než 83 miliardami korun.
- Za jakých okolností by muselo tyto peníze Rusku zaplatit.
- Jaký jiný způsob pomoci Ukrajině se nabízí.
