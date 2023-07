Není to klasická výrobní hala s mnoha montážními linkami a desítkami zaměstnanců. Budova firmy Weber v pražských Štěrboholech přesto patří k aktuálně nejdůležitějším místům nejen českého, ale i evropského stavebnictví. Právě zde letos na jaře mezinárodní skupina Saint-Gobain, do níž Weber patří, otevřela své teprve druhé centrum 3D tisku v Evropě. To první má v domovském Nizozemsku.

Už při příchodu do místnosti je jasné, že hlavní roli tady hraje velké robotické rameno 3D tiskárny, které dokola opisuje pravidelné tvary budoucího piknikového stolu. „Stůl vyrobí zhruba za hodinu,“ tvrdí Robert Kazda, generální ředitel Weberu. Stoly, židle, schody nebo třeba betonové květináče jsou nyní hlavní náplní práce ve štěrboholské hale. Weber zde ale hodlá testovat, co vše a za jakých podmínek je schopný vytvářet právě pomocí 3D tisku. Bez něj se podle Kazdy kvůli úbytku pracovní síly v budoucnu stavebnictví neobejde.