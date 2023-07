Na svém posledním zasedání si americká centrální banka vzala pauzu: po patnácti měsících nepřetržitého růstu sazeb je v červnu nezvýšila.

Nebyla to však jen tak obyčejná pauza. Kvůli tomu, že členové měnového výboru Fedu revidovali směrem nahoru svá očekávání, kam až letos sazby dorostou, dostali obratem přívlastek „jestřábí“. A ona pauza měla dle mého názoru dostat adjektivum „nesmyslná“. Udělat pauzu a zároveň říct, že letos, tedy v nejbližších šesti (!) měsících sazby porostou nikoliv na 5,1 procenta, jak měnový výbor Fedu očekával do červnového zasedání, nýbrž až na 5,6 procenta, to opravdu nedávalo smysl.