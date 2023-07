Přestože vláda opakovaně prohlašuje, že v chystaném ozdravném balíčku veřejných financí jsou možné jen drobné úpravy, schyluje se v něm k výrazné změně. A to u daně z nemovitosti. Ministerstvo financí počítalo s tím, že se daň, jejíž výši si nastavují jednotlivé radnice, ještě zvedne a navýšení půjde do státní pokladny, a ne do obecních rozpočtů, jak je tomu doposud. Starostové teď ale prosazují, aby jim stát nechal celý výnos a peníze si vzal z jiných obecních příjmů. HN zjistily, co radnice nabízí na oplátku.

