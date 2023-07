Vypráví se o tom legendy. Když britská herečka Jane Birkinová letěla v roce 1983 z Paříže do Londýna a dávala si své příruční zavazadlo do prostoru nad hlavou, vysypal se jí celý jeho obsah. Ráda totiž nosila všechny své věci v proutěném košíku. Vedle ní zrovna shodou okolností seděl Jean-Louis Dumas, tehdejší kreativní ředitel francouzské značky luxusní módy Hermés. Začal s ní sbírat věci z podlahy letadla a u toho prohodil, že by potřebovala pořádnou tašku s kapsami. Birkinová na to odvětila, že pokud by jeho podnik vyráběl praktickou kabelku, do níž by se vešly všechny věci, které každý den potřebuje zaneprázdněná matka, ihned by si ji koupila.

„Řekl mi: tak já ji pro vás vyrobím,“ vzpomínala Birkinová pro časopis Vogue. Dumas, inspirovaný rozhovorem s herečkou, začal skicovat první podobu tašky na papírový sáček, který dostal v letadle pro případ nevolnosti. O rok později vyšla první kožená „birkinka“. Prostorná, s kapsami a možností bezpečného uzavření na kovovou přezku.

Kabelka se postupně stala symbolem luxusu a nedosažitelnosti a součástí populární kultury. Dodnes nese jméno britské herečky, režisérky a zpěvačky Birkinové, která působila zejména ve francouzských filmech. Tuto neděli zemřela ve věku 76 let.