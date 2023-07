Víte, proč v Brně stále nemají metro? Protože když Brňáci vidí, jak se Pražáci zoufale mordují s trasou D, tak si racionálně řekli, že se na to můžou vybodnout, aby nevypadali trapně jako oni. Uznávám, není to nejlepší vtip. Ale aspoň umožňuje ukázat, jak zoufale, ba dekadentně to v Česku vedeme s dopravní infrastrukturou. Všichni uznávají, že nové stavby byly potřeba nejpozději před několika dekádami, a stejně všichni nakonec akceptují stav, že se nestaví a vše se táhne donekonečna.

Krásný důkaz sledujeme právě teď. Už už to vypadalo, že se zruší pravidlo, kdy je v jakémkoli momentu podle politiků jisté, že trasa metra D z Pankráce do Písnice bude hotova „za osm let“, což je konstanta, která platí už zhruba dvacet let. A že se tedy skutečně stavba dá do pohybu tak, aby dopravní mapa Prahy už konečně přestala připomínat parodii na moderní velkoměsto.