Dopravní podnik hlavního města musí znovu posoudit nabídky na zhotovení druhé části nové trasy metra D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory. Rozhodl o tom předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Je tak zřejmé, že dokončení linky, která má spojit stanici Pankrác s Písnicí na jihovýchodním okraji metropole, se opět odsouvá. Ve svém posledním harmonogramu přitom pražský dopravní podnik předpokládal, že první úsek Pankrác – Nové Dvory bude zprovozněn do počátku roku 2032.

O kolik se uvedeným rozhodnutím zprovoznění metra D opozdí, dopravní podnik neuvedl. Jeho představitelé i politici zodpovědní za dopravu v metropoli přitom opakovaně slibovali dokončení metra D do osmi let. Například v roce 2015 podnik tvrdil, že je reálný termín zprovoznění první části v roce 2023, v roce 2021 v rozhovoru pro HN tehdejší ředitel Petr Witowski sliboval rok 2029.

„Další etapa metra D se nezačne stavět dřív než za několik let, vývoj Prahy se nejenže zastavil, ale doslova vrátil o několik let zpátky,“ reagoval na síti X předseda Prahy sobě Adam Scheinherr, který byl v letech 2018 až 2023 náměstkem primátora pro dopravu.

Dopravní podnik jako vítěze vybral s nabídkou 30 miliard korun loni v srpnu konsorcium Subterra a Hochtief. A to až napodruhé, poté co proti tomu už jednou zasáhl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a vítězství obou firem zrušil. O dvě miliardy méně požadovalo sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM), které ovšem dopravní podnik vyloučil pro nesplnění podmínek soutěže. Třetí pak byl v soutěži s nabídkou ve výši 30,7 miliardy Strabag.

Jak konsorcium PVM, tak Strabag soutěž napadly. Namítaly zejména to, že klíčoví členové vítězného uchazeče lhali o svých profesních zkušenostech – vymysleli si stavby, s nimž podle svého tvrzení měli zkušenosti. Právě zkušenost s konkrétními druhy staveb byla přitom jednou z podmínek pro úspěch v soutěži.

Mlsna jim svým rozhodnutím dal nyní za pravdu. „V rámci dílčího hodnoticího kritéria ‚zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele‘ přidělil vybranému dodavateli body za zkušenost členů týmu (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího), přestože neměl doloženo, že členové odborného personálu zadavatelem požadovanou zkušenost na tvrzených veřejných zakázkách skutečně získali,“ konstatoval ÚOHS v rozhodnutí.

Dopravní podnik současně podle antimonopolního úřadu nedodržel zásadu rovného zacházení s uchazeči, když Strabag nevyzval k objasnění a doplnění informací či dokladů týkajících se zkušeností klíčových členů týmu, zatímco představitelé Hochtiefu a Subterry tuto možnost opakovaně dostali.

35 let s metrem D 1990 – První konkrétnější plány říkají, že metro D má mít deset stanic a vést ze stanice Náměstí Míru do Písnice, a to v roce 2003. 2006 – Trasa se dostává do územního plánu, stavba má začít v roce 2010 a hotovo má být do roku 2018. Listopad 2011 – Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) oznamuje, že město nemá na déčko peníze, vzniká odlehčenější a levnější varianta. Listopad 2013 – Vychází najevo, že všechna povolení jsou na starou variantu a musela by být nová územní rozhodnutí i EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Město se vrací k původní variantě, hotovo má být v roce 2022. Srpen 2015 – Soud na popud majitelů pozemků zrušil jednu ze změn územního plánu nutných pro stavbu metra. Vychází najevo, že Praha nemá zajištěné všechny pozemky pro stavbu. Květen 2017 – Dopravní podnik oznamuje, že stavbu rozdělí na tři části a začne stavbou přestupní stanice Pankrác a kilometrového úseku ke stanici Olbrachtova, který chce stihnout do roku 2022 kvůli evropským dotacím. Únor 2018 – Kvůli urychlení stavby a výkupu pozemků chce dopravní podnik založit společný podnik s developerem, za kterého si následně vybral Pentu. Kvůli protestu části koalice z toho ale nakonec sešlo. Leden 2019 – Nový ředitel dopravního podniku Petr Witowski oznamuje, že metro D bude do konce roku 2027. Květen 2020 – Dopravní podnik vybírá konsorcium pěti firem ke stavbě prvního úseku metra, antimonopolní úřad mu ale po protestu neúspěšné Eurovie zakazuje podepsat smlouvu. Zákaz ruší až koncem června 2021. Duben 2022 – Začíná stavba prvního úseku mezi stanicemi Pankrác–Olbrachtova za vysoutěženou cenu 14,5 miliardy korun. Dopravní podnik oznamuje zprovoznění první poloviny trasy, čítající pět stanic, na přelomu let 2029 a 2030. Březen 2023 – Měl být vybraný vítěz druhé etapy s původně odhadovanou cenou 24,63 miliardy korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale uzavření smlouvy zakázal do doby, než rozhodne o námitkách, které podala společnost Metrostav DIZ. Srpen 2024 – Dopravní podnik vybírá jako vítěze sdružení Subterra a Hochtief, jež nabídla, že úsek Olbrachtova – Nové Dvory postaví za 30 miliard. Dva neúspěšní uchazeči Strabag a sdružení PVM (Porr, Vinci, Marti) ale podávají námitku k ÚOHS. Ten v lednu 2025 rozhodnutí o výběru nejlepšího uchazeče ruší a jeho verdikt po dvou měsících potvrzuje i předseda úřadu Petr Mlsna, který rozhodl, že dopravní podnik musí nabídky posoudit znovu.

Dopravní podnik oznámil, že bude verdikt respektovat. „DPP znovu posoudí všechny kvalifikace a reference obou zbylých uchazečů a znovu rozhodne,“ řekl jeho mluvčí Daniel Šabík. Pokud se nový výběr podaří uskutečnit do konce letošního roku a nikdo se neodvolá, tak by se termín otevření do počátku roku 2032 mohl stihnout.

Ještě v roce 2021 předpokládal dopravní podnik začátek stavebních prací na úseku Olbrachtova – Nové Dvory v říjnu 2023, poslední aktualizovaný harmonogram z počátku tohoto roku bylo první čtvrtletí 2026. I ten je po novém rozhodnutí nereálný.

Jak navíc Šabík upozornil, u ÚOHS ještě leží žaloba konsorcia PVM proti jeho vyloučení ze soutěže o zakázku. „Bez pravomocného rozhodnutí antimonopolního úřadu v tomto řízení DPP nebude moci uzavřít smlouvu s vítězných uchazečem a začít stavět druhý úsek metra D,“ uvedl.

Čtvrtá linka pražského metra se plánuje už třicet let. Má vést z Pankráce do Písnice a její poslední odhadovaná cena byla zhruba sto miliard korun. Kvůli urychlení a plynulejšímu čerpání peněz se následně rozhodlo o rozdělení na tři etapy: první je přestupní uzel na Pankráci a úsek do stanice Olbrachtova, které se již staví. Druhá etapa pak je úsek Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Právě o tu v nynějším rozhodnutí jde. Třetí etapa z Nových Dvorů do Depa Písnice se zatím připravuje, dopravní podnik stále ještě nemá zajištěny všechny pozemky. Právě první dva úseky mají být jako první otevřeny společně.