Obranný rozpočet Spojených států je větší, než dohromady činí vojenské výdaje dalších 10 zemí světa. V odstrašování zahraničních hrozeb nemá Amerika globální konkurenci. Jenže stále větší nebezpečí přichází přímo zevnitř USA.

„Jsme to my,“ odpověděl před nedávnem jednasedmdesátiletý Richard Haass, bývalý americký diplomat a šéf washingtonského think-tanku Council on Foreign Relations, pro deník New York Times na otázku, co považuje za nejzávažnější ohrožení Spojených států. Na vině je podle něj „rozpad amerického politického systému“.

Stále ostřejší je společenské rozštěpení, jehož projevem jsou americké kulturní války.