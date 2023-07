Výzkumy politických preferencí jsou pro vládní strany varující. Koalice má podle posledního průzkumu Medianu v součtu 37 a půl procenta a klesá. Samotné ANO má 35 a půl procenta a roste. Roste i SPD – nyní má deset procent. Člověk ani nemusí být věštkyně Jolanda, aby spatřil pro Fialovu vládu velký špatný. Pokud bude tato trajektorie pokračovat (a nic nenasvědčuje tomu, že by neměla) budou vládní strany poraženy nejen v evropských volbách, ale i ve volbách sněmovních a k moci se za dva roky vrátí Andrej Babiš.

Co tento trend způsobuje? Banálně řečeno, chyby vlády a dobrá marketingová práce opozice. Pokud jde o vládu: její kroky jsou objektivně nepopulární. Úsporný balíček nebo omezení valorizace důchodů, to není nic, co by přinášelo politické body. Jenže větší problém je v tom, že se vláda chová zmateně. Jeden balíček, druhý, třetí, občas nikdo neví, jestli bude zítra platit to, co z ministerstva financí nebo obecně vlády vypadlo předevčírem. Až to připomíná chaotismus Babišovy vlády v době koronavirové pandemie. I středoví voliči, kteří chápou, že šetřit se musí, jsou z nízké kompetence ministrů otráveni. Odtud patrně pocházejí i počínající přelivy voličů od ODS k hnutí ANO.