Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vykoupilo přes 85 procent pozemků na výstavbu úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Stavební povolení očekává ještě v tomto roce, zahájit výstavbu by mělo do konce příštího roku. V úterý to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl novinářům. Zásah stavby do přírody bude ŘSD kompenzovat v 16 lokalitách, nad Počernickým rybníkem například vzniká biotop pro vodní ptactvo.

Pozemky podle ředitele ŘSD Radka Mátla vykupují od získání právní moci územního rozhodnutí loni v červnu. „V první vlně jsme vykoupili 75 procent z celkového počtu,“ řekl. Nyní je to 85 procent.

Ekologické kompenzace jsou podle Jiřího Francka ze společnosti NaturaServis ze 75 procent hotové. Podle něj měly být provedené příští rok, budou se ale snažit práce dokončit už letos. Podle Rýdla budou ekologické kompenzace stát jednotky milionů korun.

Zásahy do přírody ŘSD kompenzuje předtím, než získalo stavební povolení na výstavbu jihovýchodní části Pražského okruhu.

Stavba by měla začít v příštím roce, první úseky by měly být dokončené v roce 2027.

Jihovýchodní oblouk Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je podle Rýdla klíčová dálniční část, která nově propojí dálnice ze severu a z východu. Měla by také ulevit Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Cenu stavby ŘSD podle Rýdla odhaduje nyní na 15 až 20 miliard korun. Část okruhu mezi Běchovicemi a D1 má měřit 12,6 kilometru.