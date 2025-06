Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má pravomocná souhlasná stanoviska k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro všechny tři úseky chybějící severní části Pražského okruhu. Na podzim proto plánuje začít s výkupy pozemků pro úsek 518 mezi Ruzyní a Suchdolem a 519 mezi Suchdolem a Březiněvsí. U části 520 mezi Březiněvsí a Satalicemi začnou výkupy o několik měsíců později. Novinářům to na setkání s pražskými starosty řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stavba všech úseků má začít v roce 2028.

Žádost o EIA podala ŘSD společně pro úseky 518 a 519, kladné stanovisko získala loni. Následně jej napadly městská část Dolní Chabry a středočeská obec Zdiby, jejich žaloby odmítl nejprve Městský soud v Praze a následně po kasačních stížnostech letos v březnu i Nejvyšší správní soud. Kupka řekl, že minulý týden stížnosti zamítl i Ústavní soud. V případě úseku 520 získal státní podnik stanovisko EIA začátkem letošního roku a podle ministra je rovněž pravomocné.

Kupka dodal, že legislativní změny umožnily zahájit výkup pozemků nutných pro stavbu už na základě pravomocných stanovisek EIA, zatímco dříve bylo nutné čekat na stavební povolení. „V případě úseků 518 a 519 se tak od října budou kolegové z ŘSD obracet na vlastníky jednotlivých pozemků,“ řekl. Dodal, že stát za pozemky mimo zastavená území nabízí majitelům osminásobek odhadní ceny, u zastavěných a zastavitelných území pak 1,5násobek.

Na základě dosavadních zkušeností se podle ministra dá říci, že v 80 procentech případů se ŘSD s majiteli domluví už v první fázi. Ve zbytku pak musí zahájit vyvlastňovací řízení. „V některých případech nic jiného nezbývá, protože nejsou ani jasné vlastnické vztahy a není zřejmý či dohledatelný vlastník,“ vysvětlil ministr.

Doplnil, že i tak se podle něj s ohledem na dřívější zahájení výkupů vše do zahájení stavby všech tří úseků v roce 2028 stihne. Ředitel závodu Praha ŘSD Tomáš Gross pak uvedl, že pro loni zahájenou stavbu jihovýchodní části okruhu bylo nutné uzavřít asi čtyři sta smluv za 2,5 miliardy korun a s ohledem na obdobnou délku trasy předpokládá, že v případě úseků 518 a 519 to bude podobné.

ŘSD už dříve vypsala soutěž na most, který bude součástí okruhu v Suchdole, její výsledky budou podle ministra známy do měsíce. Stejně tak chce státní podnik v následujících týdnech vypsat další soutěž na most přes Drahaňské údolí. ŘSD také jedná s městskými částmi, které mají vůči okruhu největší výhrady, což jsou zejména Suchdol a Dolní Chabry.

Státní podnik při projektování podle Kupky na základě jednání učinil velké ústupky a snaží se místním radnicím vyjít vstříc. V Suchdole například přesunul mimoúrovňovou křižovatku dále od obytné zástavby. „Kroky mají zcela konkrétní podobu a míří k tomu, aby ta stavba byla co nejpřijatelnější,“ uvedl ministr.

Stavba Pražského okruhu je rozdělena na jedenáct úseků, zprovozněných je zatím sedm. Chybí budovaný úsek mezi Běchovicemi a D1 a zmíněné tři úseky v severní části mezi Ruzyní, Suchdolem, Březiněvsí a Satalicemi. Naposledy se okruh řidičům rozšířil v roce 2010, kdy byl zprovozněn úsek od D1 k D5. První úsek se otevřel zhruba před čtyřiceti lety, a to 20. září 1983.