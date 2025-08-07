V posledních letech to bylo u dopravních staveb pravidlo: největší úskalí bylo ve vyřízení všech povolení. A jakmile byla, mohlo se začít pracovat. Teď to ale bude na tuzemské železnici jinak. Správa železnic totiž dostala těsně před koncem letošního července stavební povolení pro nádraží na ruzyňském letišti. Stavět ho ale nebude zřejmě ještě několik let.
Co se dočtete dál
- Proč stanice na letišti hned tak nebude, i když povolení má.
- A na čem teď stavba rychlodráhy vázne nejvíc.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.