Jak se nejrychleji stát milionářem? Začněte jako nejbohatší muž na světě a kupte si za 44 miliard dolarů Twitter. Elon Musk během necelého roku přišel o většinu své investice a pokračuje v jeho likvidaci. Tento týden se zbavil ikonického loga i názvu služby.

Z Twitteru je X a místo sociální sítě se má stát platformou pro finanční transakce. Tak majitel vysvětluje rozhodnutí změnit název i další zásadní prvky identity Twitteru.

Muskova snaha proměnit Twitter v ziskovou společnost přitom narazila na realitu, ve které předplacená služba Blue nedokázala nahradit padesátiprocentní propad reklamních příjmů.

Musk na zadavatele reklamy stále více tlačí. Tento týden šéf Tesly a SpaceX oznámil, že firmy, které mají na Twitteru ověřenou identitu, o svůj status přijdou, pokud nenaplní kvóty zadané reklamy. Aby tento nátlak zjemnil, nabízí inzerentům v USA a Velké Británii o 50 procent snížené ceny videoreklamy.

Plán proměnit Twitter ve finanční platformu vyvolává u odborníků skepsi, ale Musk má s internetovými finančními službami zkušenost, stál u zrodu platebního systému PayPal,

který se také snažil přejmenovat na X, ale úplně mu to nevyšlo.

Na pole decentralizovaných finančních služeb se ale X (Twitter) dostává poměrně pozdě a v oslabené pozici. Bez velkých investic X těžko může konkurovat zavedeným systémům a směnárnám kryptoměn i snahám karetních asociací nabídnout vlastní čistě digitální finanční platformy. Jen těžko s tím pomůže umělá inteligence, na kterou Musk také sází.

Bez ohledu na nejisté výsledky X Corp. se ovšem Muskovi povedlo zastínit i akci Samsung Unpacked, na které korejská firma představila nové skládací telefony Galaxy Z Flip5 a Fold5, tablety a hodinky.

Samsung pro odhalení novinek zvolil poprvé v historii domácí půdu v korejském Soulu, v moderní čtvrti Gangnam proslavené písničkou Gangnam Style. Možná i proto, že v Koreji jsou skládací telefony od Samsungu vidět na každém kroku, nejen na reklamních displejích, ale i v rukou Korejců.

Výraznější změnu přináší menší a levnější Flip, který dostal větší vnější displej, na kterém lze odpovídat na zprávy psaním na plnohodnotné klávesnici, lze na něm také spouštět vybrané aplikace včetně YouTube či Netflixu.

Hlavní obrazovky obou telefonů zůstaly stejně velké, honba za většími obrazovkami skončila a i to přispívá k pocitu stagnace, jako když Apple nechává beze změny iPhony dvě tři generace. I fotoaparáty se dočkaly spíše menších změn a lepšího zpracování obrazu díky umělé inteligenci.

Nové telefony jdou proti proudu mírným snížením prodejních cen. Celý trh bojuje s globálním poklesem zájmu zákazníků o spotřební elektroniku a Samsung se snaží přesvědčit zákazníky k obměně zařízení nabídkou bonusů při výkupu starších zařízení. Při výměně za loňský model ušetří zákazník přibližně polovinu standardní ceny.

Podle Samsungu zájem o tento způsob financování telefonu roste. Vykoupené telefony potom projdou kontrolou a obnovením softwaru a prodávají se dále v zemích s nižší kupní silou. Stejný postup nabízí v některých zemích i Apple.

Ohebné obrazovky byly zatím poslední výraznější inovací v oblasti mobilních telefonů, a tak je těžké u páté generace Galaxy Z vyvolat podobné nadšení jako při prvním odhalení mobilu s ohebným displejem. Větší zájem než lepší fotoaparát nebo větší displej by určitě vzbudilo potvrzení větší odolnosti displejů i jejich krycích folií – Samsung folii v rámci záruky vymění a zákazníkům nabízí i roční pojištění Samsung Care+, ale to není to samé jako zlepšení samotného produktu.

Samsung k telefonům přidal i nové hodinky s větší obrazovkou díky menším rámečkům, vrátil také mechanickou lunetu. Větší důraz než na design ovšem klade na zdravotní a fitnessové funkce, které u nové generace doplňuje schopnost měřit podíl vody, tuků a svalů a lepší analýza spánku s možností připravit na spánek ideální prostředí. Samozřejmě za předpokladu, že uživatel má chytrou domácnost napojenou na systém SmartThings od Samsungu.

Když je čas jít spát, hodinky vydají příkaz zhasnout světla a nastaví na klimatizaci nižší teplotu. S hodinkami za sedm nebo deset tisíc korun tak Samsung v ideálním případě prodá i klimatizace za 30 tisíc na jeden pokoj. Tak se dělá byznys.

Byznys dělá dobře i Google, po dvou čtvrtletích meziročních propadů příjmů z prodeje reklamy Google zaznamenal tříprocentní růst ze své reklamní sítě a o čtyři procenta vzrostly i reklamní příjmy YouTube. Ještě lépe se daří cloudové divizi, jejíž obrat meziročně vzrostl ze 6,3 miliardy dolarů na osm miliard.

Hospodářské výsledky oznámil i Microsoft a byly ještě lepší. Obrat firmy za poslední čtvrtletí meziročně vyrostl o 20 procent na 20,1 miliardy. I Microsoftu fungují cloudové služby a korporátní software, prodej licencí Windows, prodej vlastních PC Surface i konzolí Xbox citelně poklesl. Celá herní divize ale rostla, hlavně díky většímu zájmu o herní předplatné Game Pass.