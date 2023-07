Na jedné straně dvě robotické paže uchycují pružnou anténu do těla Galaxy S23 Ultra, na druhé lince běží výroba právě představeného Flip5 a na konci tovární haly balí lidské ruce hotové a otestované skládací Galaxy Fold5 do fólie a papírových krabiček.

Dostat se do továrny Gumi není úplně jednoduché. Je potřeba mít trochu štěstí a získat místo v jedné z nemnoha výprav, které sem Samsung pořádá. Když se to povede, je ještě potřeba ujet v autobusu 340 kilometrů z hlavního města Soulu na jihovýchod do největšího průmyslového centra v zemi, kde vedle sebe leží Smart City Samsungu a výrobní haly konkurenčního LG Display.