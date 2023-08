Ještě v červnu pod 30 korunami za litr, v srpnu běžně za 38? Česko čeká prudké zdražování nafty, cenovky na totemech domácích čerpacích stanic budou v následujících dnech a týdnech rotovat častěji, než na co jsou řidiči zvyklí. A to zdaleka nejen kvůli tomu, že od tohoto úterý platí u nafty zvýšená spotřební daň, což cenu skokově zvýšilo zhruba o 1,8 koruny na litr včetně DPH. Do byznysu pumpařů promlouvá řada dalších faktorů, které naftu mohou v srpnu oproti průměrné červencové ceně prodražit klidně i o pět korun na litr.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se