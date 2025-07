Ani napodruhé nevyšla snaha společnosti Lancelin získat 2,6 miliardy korun jako náhradu za 264 tisíc tun nafty a benzinu, údajně uskladněných ve státním podniku Čepro. Žalobu o jejich vydání či finanční náhrady v úterý opět zamítl Městský soud v Praze. Případ musel řešit znovu, když jeho předchozí rozsudek zrušil Nejvyšší soud, který přikázal důkladnější dokazování.

Pokud by Lancelin uspěl, získal by kromě uvedených 2,6 miliardy navíc další 1,1 miliardy na úrocích. Nyní by měl naopak skoro sto milionů platit Čepru na nákladech řízení.

