Státní distributor paliv Čepro se vedle tradičních ropných produktů pouští i do provozu fotovoltaických elektráren. Nechává si je stavět jako doplňující zdroj energie ke svým skladům pohonných hmot i čerpacím stanicím. „Aktuálně celkový instalovaný výkon našich fotovoltaických elektráren plánujeme kolem 30 megawattů peaku,“ říká Marek Roll, mluvčí společnosti. To je jen o osm megawattů méně, než má největší solární elektrárna v Česku, Ralsko Ra 1.

Navíc nyní Čepro pracuje na plánu, jak se s fotovoltaikami i se svými velkými spotřebiči elektřiny zapojit také do služeb výkonové rovnováhy. Veřejné elektrizační síti chce poskytovat takzvanou flexibilitu, tedy dodávat do sítě či brát z ní elektřinu v době, kdy je to potřeba pro udržení její stability. To se při tak velkých kapacitách pro společnost Čepro může stát zajímavým zdrojem vedlejších příjmů.

