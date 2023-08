Velký finanční horoskop, investice podle krevních skupin, karty, které vyloží vaši budoucí ekonomickou situaci. Rady, jak naložit s penězi a získat jistotu dvoj-, troj- a vícenásobku, člověk najde i tam, kde je nehledá. Jenže ekonomický život je náročný, a protože slova jako inflace či úroková sazba pronikla do všech společenských vrstev, došlo k tomu, že se ekonomické poradenství výrazně zjednodušilo. A z populárně napsaných knih o investicích, spoření a vůbec o tom, jak zbohatnout – jinak než s jedním dolarem v kapse zavolat rodičům, ať k němu pošlou milion –, se staly hity, které si v desítkách a někdy i stovkách milionů vydání kupuje běžná populace po celém světě. Věty typu „nedávejte všechna vejce do jednoho košíčku“ či „spořte si každý měsíc“ se staly všudypřítomnou stálicí všech pop-ekonomických doporučení, stejně jako knihy typu „Bohatý táta, chudý táta“ a běžně je dokáže sypat z rukávu i absolvent vysoké školy života, který nedokázal dokončit ani střední školu.

Jsou ale tyto knihy a rady doopravdy k něčemu? Jak by s nimi souhlasili skuteční ekonomové, kteří svoje rady opírají o celoživotní studium? Do jaké míry se liší kvalita finančního poradenství od studovaných ekonomů, kteří tráví život porovnáváním různých investičních systémů, používají statistické metody, berou v úvahu věci, jako je životní cyklus apod., od rad lidí, kteří uspěli coby spisovatelé populárně ekonomické literatury? Koho by měl člověk sledovat a musí se k tomu, aby se stal aspoň přiměřeně bohatým, prokousávat stohy nezáživné ekonomické teorie?