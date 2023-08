Lidé jednoznačně chtějí bydlet ve svém, ale nakonec skončí v nájmu, protože vlastní byt je pro ně kvůli současným cenám nemovitostí v kombinaci s drahými hypotékami nedostupný.

Donedávna byla otázka nájmu vcelku jednoduchá – buď napřímo, nebo stále častěji prostřednictvím realitní kanceláře navštívil zájemce o nájemní bydlení několik bytů a poté si vybral. Součástí výběru bylo kromě ceny i „zhodnocení“ majitele, respektive nájemní smlouvy. Jenže rozdrobené vlastnictví nájemních bytů vneslo do tuzemského nájemního trhu poněkud kuriózní věci. Například majitele, kteří chodili do bytů pravidelně „na kontrolu“, či smlouvy, které sice neměly nic společného se zněním zákona, o to víc ale překypovaly různými zákazy a příkazy. Co na tom, že jde o věci nevymahatelné. Kdo mohl, podobným majitelům se vyhnul. Což bylo jednoduché v čase nízké poptávky po nájemném, kdy klesaly ceny a výběr narůstal (například v době koronaviru či o pár let dříve za finanční krize). V době, kdy poptávka výrazně převyšuje možnosti nájemního trhu, se člověk smíří s ledasčím.