Hry s ratingem Spojených států amerických připomínají tak trochu omyly týmu doktora Chocholouška ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Z pohledu Washingtonu jde o politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za patnáct let. Nebo dvakrát? Teď aby to nebylo třikrát.

Rating dlužníka je informace jak o tom, kdo dluží, tak o tom, kdo ho vystavuje. Pro investora to je vodítko jen tehdy, když má alternativu. U firem se vždycky najde, a tak se odpovědně vypracovaný rating nevyplácí přehlížet. Nižší známka od významné agentury znamená, že dluhopis si investor koupí jen za předpokladu, že nabídne vyšší výnos. Tím se kompenzuje riziko, že se během let emitent dluhopisu dostane do takových potíží, že nebude moct vše splatit.